Google заявила о несправедливости предлагаемого австралийского кодекса для медиарынка

СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Технологическая корпорация Google заявила, что предложенное властями Австралии законодательное регулирование медиарынка страны несправедливо и его принятие скажется на качестве услуг, предлагаемых местным пользователям. Об этом сообщается в открытом письме исполнительного директора австралийского филиала Google Мэл Сильвы, опубликованном в понедельник.

"Предлагаемый закон и кодекс поведения [участников медиарынка] существенно снизят качество услуг, предлагаемых в рамках сервисов Google и YouTube, и поставят под угрозу безопасность личных данных пользователей. Закон заставит нас предоставить несправедливое преимущество новостным медиакомпаниям <...>, и они получат информацию, которая поможет искусственно завышать свой рейтинг", - указано в письме.

В австралийском филиале Google полагают, что "предлагаемые правительством изменения несправедливы" и существенно повлияют на возможности поиска в сети, отдав первые позиции рейтингов национальным медиакорпорациям. Кроме того, новое законодательство обяжет платформы "предоставить СМИ доступ к данным о поисковых запросах и предпочтениях пользователей", что поставит под угрозу безопасность личных данных. "Мы тесно сотрудничаем с австралийскими новостными медиа страны <...>, но вместо того чтобы поощрять партнерские отношения, закон устанавливает особый режим для крупных медиакомпаний и позволяет им выдвигать огромные и необоснованные требования, которые лишат нас возможности предоставлять бесплатные услуги", - отмечается в письме.

Кодекс поведения для всех участников медиарынка страны был предложен австралийской государственной комиссией по защите конкуренции и прав потребителей 31 июля. Ожидается, что после принятия документа, запланированного на конец 2020 года, технологические компании Facebook и Google будут обязаны размещать и оплачивать новостной контент австралийских СМИ, а также предоставлять им данные об активности пользователей и их предпочтениях. В правительстве страны отметили, что данный документ устранит "критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми платформами" и создаст механизмы для быстрого и эффективного разрешения разногласий.

Согласно итогам расследования комиссии, проведенного в отношении Google и Facebook в прошлом году, эти компании имеют существенную рыночную власть, поскольку регулируют способы общения потребителей и их доступ к новостям и просмотру рекламы в интернете, что нарушает законы конкуренции. Также против компаний был выдвинут ряд обвинений в нарушении национального законодательства о защите прав потребителей, поскольку они, по мнению комиссии, не информировали потребителей о сборе и дальнейшем использовании личных данных.