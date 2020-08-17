"Аэрофлот" надеется на возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" надеется на возобновление авиасообщения со странами Евросоюза в 2020 году. Об этом гендиректор компании Виталий Савельев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно",- сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли надежда на возобновление авиасообщения со странами ЕС в этом году.

"Есть проблема (с возобновлением авиасообщения - прим. ТАСС) страновая больше. Страны, как Россия, США, где идет в большом количестве тестирование (на коронавирус - прим. ТАСС) людей, мы одни из первых в мире по количеству тестов, которые мы проводим. Есть страны, в которых тесты проводятся только в случае, если человек показывает какие-то симптомы. Это существенно влияет на некие индикаторы, по которым оценивается обстановка в стране. Чем больше тестов, тем больше выявлений и так далее. Поэтому многие страны ЕС нас не пускают. Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, как бы производит очередную оценку. Есть надежда, что нас все-таки пустят", - добавил Савельев.

Евросоюз с 1 июля официально начал процесс открытия внешних границ. Первый список из 14 государств (позже он был сокращен до 12) был согласован в Совете ЕС 30 июня, Россия не была внесена в список. Сейчас в списке 10 стран, Россия в него также не включена.

Этот документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из белого списка, но не должны открывать границы для невключенных в него стран. Список должен обновляться раз в две недели, однако это может происходить и раньше. Нынешняя четвертая редакция белого списка оказалась внеочередной, поскольку с момента последних изменений прошло только восемь дней.