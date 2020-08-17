На Белорусском металлургическом заводе заявили, что не присоединялись к забастовкам

"С 8 до 11 часов утра на участке цеха, о котором идет речь, была плановая остановка, и сейчас она еще продолжается. Остановка связана с особенностями потребления электроэнергии в пиковый период", - сообщил в беседе с коррнспондентом ТАСС представитель пресс-службы завода. Там также подчеркнули, что завод на данный момент работает, однако признали, что "настроения в коллективе неоднозначные".