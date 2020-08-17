"Камаз" до осени приостановил производство грузовиков на время корпоративного отпуска

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. "Камаз" с 17 августа по 1 сентября приостановил производство грузовиков на время корпоративного отпуска, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Сегодня, 17 августа, начался корпоративный оплачиваемый отпуск работников ПАО "Камаз". Это вторая половина отпуска, предоставленного работодателем в 2020 году. Летний отдых продлится до 30 августа. Производство основной продукции, приостановленное на период двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 1 сентября", - отметили в компании.

При этом в "Камазе" уточнили, что в штатном режиме продолжает работать часть персонала, задействованная в продажах и проведении годовой инвентаризации.

В этом году "Камаз" уже уходил в корпоративный отпуск в январе. "Практика разделения ежегодного корпоративного отпуска на две части успешно применяется на "Камазе" с 2010 года. Единые даты двухнедельных оплачиваемых отпусков для большей части персонала "Камаза" объявлены в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководство компании приняло решение перенести корпоративный отпуск на предприятии с июля на август в связи с необходимостью своевременного выполнения заказов.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).