"Белорусская калийная компания" пообещала партнерам выполнить свои обязательства

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших поставщиков минеральных удобрений в СНГ "Белорусская калийная компания" заверила партнеров, что, несмотря на сложную ситуацию в стране и информацию о забастовке на предприятии "Беларуськалий", которая является одним из ее акционеров, выполнит взятые обязательства. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7", - говорится в обращении на сайте компании. На предприятии подчеркнули, что надеются на скорое разрешение ситуации.

В пресс-службе компании корреспонденту ТАСС уточнили, что ее сотрудники, которых около ста человек, к забастовке "Беларуськалия" не присоединялись. "Мы пытаемся успокоить партнеров", - пояснили представители предприятия свое обращение.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белорусского независимого профсоюза Роман Ерошень сообщал, что работники "Беларуськалия" объявили бессрочную забастовку. Они требуют освобождения заключенных, отставки президента Александра Лукашенко, проведения выборов с открытым подсчетом голосов при участии международных организаций и наблюдателей.

Подтвердить факт забастовки работников "Беларуськалия" корр. ТАСС не удалось, так как телефоны предприятия не отвечают.

"Белорусская калийная компания" учреждена в сентябре 2013 года, ее крупнейшими акционерами являются производитель минеральных удобрений "Беларуськалий", "Белорусская железная дорога" и страховая компания "Белэксимгарант".