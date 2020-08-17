Woodside выкупила долю в проекте в Сенегале, на которую претендовал "Лукойл"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Австралийская нефтегазовая компания Woodside реализовала преимущественное право выкупа 40% доли в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Республике Сенегал, на которую ранее претендовал "Лукойл", говорится в сообщении Cairn Energy PLC.

"В продолжение нашему объявлению от 27 июля о продаже доли в проекте Sangomar "Лукойлу", заявляем, что Woodside уже реализовала право преимущественного выкупа на тех же условиях", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что вся доля Cairn Energy будет продана Woodside c эффективной датой с 1 января 2020 года. То есть австралийская компания к озвученным ранее $300 млн выплатит еще понесенные Cairn Energy $30 млн капитальных затрат. Дальнейшее вознаграждение предусматривает выплату до $100 млн в зависимости от сроков начала добычи и уровня мировой цены нефти на тот момент.

Остальные участники проекта могут высказать возражения в срок до 26 августа. Кроме того, согласовать сделку должны еще власти Сенегала. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале этого года.

"Лукойл" принял окончательное инвестрешение по проекту в Сенегале в начале этого года. В конце июля компания заключила соглашение о приобретении 40% доли Cairn Energy. По оценкам "Лукойла", извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн баррелей нефтяного эквивалента. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи 5 млн тонн нефти в год. Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператор проекта - компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и сенегальская государственная компания Petrosen (10%).