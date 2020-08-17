"Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Россию до 31 августа

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов во все города России до 31 августа. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

По его данным, выполнение рейсов в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлено до 24 октября. Вернуть деньги за поездку или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.

"Белавиа" 31 марта приостановила полеты в РФ до 30 апреля из-за пандемии. Сроки продлевались, в последний раз решение действовало в отношении всех аэропортов РФ по 14 августа, а в Краснодар и Сочи - по 15 августа. 27 июля Минтранс Белоруссии направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов. Россия с 1 августа восстанавливает международное авиасообщение, которое было закрыто с марта из-за пандемии. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.