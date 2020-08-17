IBM представила энергоэффективный процессор нового поколения POWER10

ТАСС, 17 августа. Американская технологическая корпорация IBM представила процессор IBM POWER10, разработанный для гибридных облачных вычислений. Как сообщил в понедельник новостной портал компании, новый процессор обеспечивает троекратное увеличение мощности и энергоэффективности вычислений.

"Для выполнения задач высокого уровня сложности, таких как работа с алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта, гибридные облачные вычисления требуют надежной архитектуры. Новый процессор IBM POWER10 отвечает требованиям клиентов и обеспечивает высокий уровень производительности и безопасности", - сказал директор по информационным технологиям IBM Cognitive Systems Стивен Леонард.

Новый процессор поддерживает работу с инновационными кластерами памяти на базе технологии Memory Inception, разработанной для повышения уровня емкости и экономичности процессов с высоким использованием памяти, связанных с задачами SAP, SAS и AI-моделированием. По сообщению компании, IBM POWER10 обеспечивает трехкратное увеличение энергоэффективности процессов по сравнению с процессором предыдущего поколения POWER9, благодаря чему пользователи смогут сократить свои затраты на работу ЦОД.

Ожидается, что первые цифровые системы на базе IBM POWER10 будут запущены во второй половине 2021 года.