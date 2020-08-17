{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

IBM представила энергоэффективный процессор нового поколения POWER10

Он обеспечивает троекратное увеличение мощности и энергоэффективности вычислений

ТАСС, 17 августа. Американская технологическая корпорация IBM представила процессор IBM POWER10, разработанный для гибридных облачных вычислений. Как сообщил в понедельник новостной портал компании, новый процессор обеспечивает троекратное увеличение мощности и энергоэффективности вычислений.

"Для выполнения задач высокого уровня сложности, таких как работа с алгоритмами машинного обучения и искусственного интеллекта, гибридные облачные вычисления требуют надежной архитектуры. Новый процессор IBM POWER10 отвечает требованиям клиентов и обеспечивает высокий уровень производительности и безопасности", - сказал директор по информационным технологиям IBM Cognitive Systems Стивен Леонард.

Новый процессор поддерживает работу с инновационными кластерами памяти на базе технологии Memory Inception, разработанной для повышения уровня емкости и экономичности процессов с высоким использованием памяти, связанных с задачами SAP, SAS и AI-моделированием. По сообщению компании, IBM POWER10 обеспечивает трехкратное увеличение энергоэффективности процессов по сравнению с процессором предыдущего поколения POWER9, благодаря чему пользователи смогут сократить свои затраты на работу ЦОД.

Ожидается, что первые цифровые системы на базе IBM POWER10 будут запущены во второй половине 2021 года.

Протесты в Белоруссии после выборов президента
"Нафтан" работает в штатном режиме
Как отмечается, с коллективом предприятия встретились уполномоченный представитель президента Белоруссии в Витебской области Иван Тертель и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков
Читать полностью