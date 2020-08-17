ЦБ сообщил о сокращении числа заявок от граждан на реструктуризацию кредитов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сокращение заявок на реструктуризацию кредитной задолженности физлиц продолжается. С 30 июля по 12 августа от заемщиков получено 74 тыс. заявлений на реструктуризацию, что на 8 тыс. меньше, чем за период с 16 по 29 июля. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Тренд на сокращение поступающих заявок сохранился: с 30 июля по 12 августа от заемщиков получено 74 тыс. заявлений на реструктуризацию против 82 тыс. за период с 16 по 29 июля", - отмечается в материале.

Доля одобренных заявок сохранилась примерно на уровне прошлого мониторинга и составила около 61,5% от рассмотренных. За период с 20 марта по 12 августа банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 715 млрд рублей.

Кредитные каникулы

В частности, по кредитным каникулам, предоставляемым для поддержки граждан в период пандемии (в рамках ФЗ №106) на 12 августа банки получили порядка 370 тыс. заявок или 14,3% от общего объема обращений.

Результаты последнего мониторинга отражают незначительное снижение общего количества одобренных и фактически проведенных кредитных каникул по сравнению с предыдущим периодом обследования. Число удовлетворенных банками на 12 августа снизилось до 209,7 тыс. и составило 59,7% от всех рассмотренных обращений.

"Это связано с тем, что часть банков воспользовались предоставленным законом правом признать несостоявшимися кредитные каникулы, по которым заемщик не смог в течение 90 дней подтвердить факт снижения дохода", - отметили в ЦБ.

По ипотечным кредитам среди рассмотренных заявок одобрения получили 76,2%; по потребительским кредитам гражданам - 54,9% случаев; по кредитным картам - 65,4%; по автокредитам - 24,2%.

По ФЗ №76 на 12 августа поступило 29,8 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул и было удовлетворено примерно 50% рассмотренных заявок. Причинами отказов в основном были превышение максимального размера кредита и непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации, пояснили в регуляторе.

Реструктуризация кредитов юрлиц

С 20 марта по 7 августа количество реструктурированных кредитов юридических лиц (кроме малого и среднего бизнеса) превысило 3,2 тыс., объем реструктурированной задолженности превысил 3,8 трлн рублей или 12% от всего портфеля системно значимых кредитных организаций.

Согласно информации, полученной ЦБ от 65 банков, включая все системно значимые кредитные организации, с 20 марта по 12 августа число обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об изменении условий кредитных договоров составило 140,5 тыс.