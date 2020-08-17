Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник снизились на 0,31-1,14%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торговую неделю снижением. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,31%, до 3052,46 пункта, а РТС - на 1,14%, до 1308,71 пункта.

Доллар к рублю на 19:38 мск вырос на 0,76%, до 73,43 руб., евро - на 0,96%, до 87,075 руб. Цена ближайшего фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,24%, до $45,05 за баррель.

По мнению главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимира Потапова, снижение на российском рынке обусловлено небольшой фиксацией прибыли после роста на прошлой неделе.

"Международные рынки ведут себя разнонаправленно. Так, индекс Shanghai Composite вырос на 2,3% на фоне вливания ЦБ КНР ликвидности на денежный рынок на сумму около $100 млрд. Американский рынок, S&P 500 растет на 0,4%, хоть и открывался снижением", - пояснил эксперт.

Спад в активности покупок на рынке произошел из-за отсутствия значимой макроэкономической и корпоративной информации в ближайшие дни. "На этом фоне наблюдался сравнительно активный "сброс" инвесторами бумаг, которые были лидерами повышения последних недель", - добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Так, лидерами снижения (-3,04%) стали акции АФК "Системы". "Сравнительно активное снижение бумаг АФК может быть связано с неуверенность инвесторов в том, что создание на предприятии холдинга вакцины от коронавируса, в том числе с учетом мощностей завода "Биннофарм", способно значимо повысить капитализацию корпорации в среднесрочном периоде", - считает Осин.

Бумаги "Новатэка" (-2,25%), возможно, снижаются на фоне поступления на рынок первых прогнозов ожидаемой по итогам августовского заседания совета директоров повышения дивидендной доходности компании за 2020 год. "Согласно рыночным оценкам, она может вырасти до 1,8% с 1,3% годовых, что не окажет, как представляется, существенного эффекта на справедливую стоимость акций компании, учитывая их текущие высокие уровни", - пояснил эксперт.

Прогноз на вторник

Вторник в части торговой динамики может быть также неоднородным, считает Александр Бахтин. "Помимо вирусного новостного фона и темы отношений США и Китая инвесторы будут обращать внимание на статистику. Завтрашний день будет отмечен публикацией июльских данных по строительному сектору в США и по недельным изменениям запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API)", - пояснил эксперт. По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 3020-3075 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74,2 руб.

В "Фридом Финанс" полагают, что шансы повышения цен российского рынка во вторник преобладают. Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня следующей недели для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3010-3100 пунктов, а также 72,85-73,9 руб. и 86,5-87,9 руб. соответственно.