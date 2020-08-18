В Сбербанке рассказали, какие смартфоны россияне чаще всего страхуют

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россияне в этом году чаще всего страхуют смартфоны китайского бренда Honor, на втором и третьем местах по популярности гаджеты южнокорейской компании Samsung и китайской Xiaomi. Стоимость застрахованных телефонов варьируется от 12 тыс. до 14 тыс. рублей, говорится в имеющимся в распоряжении ТАСС исследовании дочерней компании Сбербанка СК "Сбербанк страхование".

"Самым застрахованным" брендом смартфонов стал Honor: 35% от общего объема страховок приобретено для этого гаджета; чаще всего пользователи защищали модель Honor 9X (6,7%). Samsung - второй по популярности страхования бренд (22%). Модель Samsung A10 наиболее дорога их обладателям: на нее пришлось 6,6% купленных страховок. Пятая часть (21%) договоров страхования заключена на бренд Xiaomi. Наиболее популярная модель у этой фирмы - Xiaomi Redmi Note 8T (6% купленных страховок)", - отмечается в исследовании. При этом если в 2019 году в основном страховали телефоны Apple и Samsung, то в этом году на страховки iPhone приходится не более 3% заключенных договоров, подчеркнули в "Сбербанк страхование".

Чаще всего владельцы мобильных телефонов защищают гаджеты стоимостью от 12 000 до 13 999 рублей, на них приходится 17% от всех заключенных договоров. На втором месте - телефоны от 9000 до 11 999 рублей (14,6% договоров). Телефоны стоимостью 14 000 - 16 999 рублей занимают третье место по популярности (13,4%). При этом 33% страховых случаев приходятся на повреждение телефона в результате падения. 22% - иные механические повреждения, например, когда на смартфон падает другой предмет. Четверть страховых случаев - кражи. На каждый десятый телефон что-то пролили - в основном чай или кофе.

"Данные о продажах договоров страхования новой техники в целом соотносятся с динамикой продаж различных марок смартфонов у ретейлеров. Так, чаще всего покупатели страхуют не самые дорогие Android-смартфоны, зная, что ремонт таких моделей обойдется значительно дороже самой страховки. Небольшая стоимость устройств также облегчает владельцам таких гаджетов возврат денег в случае кражи. С другой стороны, страховка остается популярным защитным инструментом и для владельцев премиальных смартфонов", - прокомментировал ТАСС через пресс-службу Сбербанка руководитель управления партнерских продаж СК "Сбербанк страхование" Константин Филиппов.