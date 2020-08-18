Мишустин уверен, что в Дальний Восток невозможно не влюбиться

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что не влюбиться в Дальний Восток невозможно. Такое мнение он высказал во вторник на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа.

"Не влюбиться в Дальний Восток невозможно", - подчеркнул глава кабмина. Он отметил, что в составе его делегации во время поездки по округу были те, кто ни разу прежде ДФО не посещал. "Были члены делегации, которые - не представляете - не были ни разу на Дальнем Востоке! - рассказал премьер. - Все они очень восторженно отзываются о том опыте, который за эту неделю получили". Мишустин добавил, что за время нынешней поездки по Дальнему Востоку получил хорошую "обратную связь". "Жители Дальнего Востока, конечно, рассказывали нам очень много историй о том, как они живут, что им необходимо", - пояснил он.

Одним из главных факторов, который тормозит развитие региона, Мишустин назвал миграционный отток. По его словам, государство должно создавать комфортные и привлекательные условия для жизни и работы в округе. "Дать перспективу нужно сразу нескольким поколениям, - уверен глава кабмина. - Для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и классное образование". "Все это, конечно, должно делаться при помощи современных институтов развития и экономических институтов - тех инструментов, которые нам помогут активно развивать Дальний Восток", - подчеркнул он.