Глава Якутии предложил Мишустину создать "цифровые" ТОРы на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил во вторник председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения для Дальнего Востока нового режима территории опережающего развития (ТОР) для компаний в сферах наукоемких и цифровых технологий. Предложение прозвучало во время совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Благовещенске.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность реализации дополнительных мер поддержки высокотехнологичных проектов Дальнего Востока, в том числе предлагаем такое понятие как территория опережающего развития "цифровая". Основные цели "цифрового" ТОРа - это создание условий для высокотехнологичных бизнесов на Дальнем Востоке и фундамента для долгосрочного развития всего округа. [Также] открытие на Дальнем Востоке офисов и центров ведущих российских компаний, которые ведут бизнес в этой сфере, и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал Николаев.

Он отметил, что действующий сейчас режим ТОР привязывает резидентов к конкретному месту, и для компаний IT-сферы можно было бы предоставить возможность дистанционного получения статусов резидента. Николаев предложил распространить подобные меры и на наукоемкие отрасли.