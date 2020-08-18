Сечин подарил Путину нефть с Западно-Иркинского месторождения

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня с большой радостью хотел бы передать Вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02%. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, - $11 на баррель. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы", - сказал Сечин.

Ранее глава "Роснефти" заявлял о начале реализации арктического проекта "Восток ойл" и старте бурения на Западно-Иркинском участке.

Проект "Восток ойл" по мере строительства инфраструктуры может в будущем обеспечить высокий объем поставок нефти на сырьевые рынки: 25 млн тонн к 2024 году и до 115 млн тонн к 2030 году.

В целом в инфраструктуру проекта входят порядка 2 тыс. км магистральных трубопроводов, около 7 тыс. км межпромысловых трубопроводов, парки для подготовки и хранения нефти.

В рамках "Восток ойл" планируется создать около 100 тыс. новых рабочих мест, построить 15 промысловых городков, три аэродрома, два морских терминала и железные дороги. Строительство объектов генерации и электросетевого хозяйства обеспечит компания "Интер РАО".