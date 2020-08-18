Ведущее предприятие Белоруссии по производству электротранспорта работает в штатном режиме

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей подвижного состава городского пассажирского электротранспорта в СНГ и ведущее предприятие в своей области в Белоруссии "Белкоммунмаш" пока не присоединилось к протестам, проходящим в стране, акция проходит за пределами территории. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в канцелярии предприятия.

"На самом предприятии протестов нет, сотрудники работают в штатном режиме. Производство не остановлено", - заверили в "Белкоммунмаш".

В то же время за территорией завода собрались более сотни человек с бело-красными флагами и проводят акцию. На предприятии признали, что несколько его сотрудников вышли к собравшимся. "К территории пришли люди. Некоторые из наших сотрудников к ним вышли. Никто ничего им не запрещает", - отметила собеседница.