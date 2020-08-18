{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Ведущее предприятие Белоруссии по производству электротранспорта работает в штатном режиме

В то же время за территорией завода собрались более сотни человек с бело-красными флагами и проводят акцию

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей подвижного состава городского пассажирского электротранспорта в СНГ и ведущее предприятие в своей области в Белоруссии "Белкоммунмаш" пока не присоединилось к протестам, проходящим в стране, акция проходит за пределами территории. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в канцелярии предприятия.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"На самом предприятии протестов нет, сотрудники работают в штатном режиме. Производство не остановлено", - заверили в "Белкоммунмаш".

В то же время за территорией завода собрались более сотни человек с бело-красными флагами и проводят акцию. На предприятии признали, что несколько его сотрудников вышли к собравшимся. "К территории пришли люди. Некоторые из наших сотрудников к ним вышли. Никто ничего им не запрещает", - отметила собеседница.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Минфин не будет проводить 19 августа аукционы по размещению ОФЗ
Ведомство отказалось от аукционов из-за возросшей волатильности на финансовых рынках
Читать полностью