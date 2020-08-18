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Минфин не будет проводить 19 августа аукционы по размещению ОФЗ

Ведомство отказалось от аукционов из-за возросшей волатильности на финансовых рынках

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не будет проводить 18 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 19 августа 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации", - отмечается в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в третьем квартале 2020 г. планируется разместить ОФЗ на общую сумму 1 трлн рублей.

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