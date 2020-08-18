En+ Group не будет платить дивиденды в 2020 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. En+ Group не будет выплачивать в этом году дивиденды из-за сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил глава совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер в рамках телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Он отметил, что En+ Group вернется к реализации дивидендной политики при первой возможности, но не в этом году.

Отвечая на вопрос аналитиков о том, может ли группа возобновить дивидендные выплаты в 2021 году, Баркер сказал, что En+ Group с осторожностью следит за развитием ситуации на мировых рынках и с осторожностью дает прогнозы по объему свободного денежного потока группы, поэтому давать прогнозы на следующий год рано.