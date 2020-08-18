"Газпром" не планирует менять частоту выплаты дивидендов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Газпром" не планирует изменения частоты выплаты дивидендов, текущий формат выплат один раз в год оптимален, сообщил представитель "Газпрома" на конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Кроме того, на текущий момент планов по изменению частоты выплаты дивидендов акционерам нет, нам кажется оптимальным текущий формат выплат один раз в год", - сказал представитель холдинга.

Он также отметил, что акции "Газпрома", оставаясь недооцененными рынком, имеют потенциал для роста стоимости за счет улучшения конъюнктуры нефтегазового рынка и внутренних факторов

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома", отмечая их недооцененность рынком и потенциал роста как за счет улучшения конъюнктуры нефтегазового рынка, так и внутренний факторов, таких как выплата дивидендов, запуск ключевых проектов, программа оптимизации операционных и капитальных затрат и сопутствующий этому рост свободного денежного потока", - сообщил представитель холдинга.

"Газпром" на данный момент не имеет планов по выкупу своих акций с рынка, сообщил представитель компании. "На данный момент таких планов нет, мы продолжаем реализацию нашей дивидендной политики", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Газпром" не будет использовать возможное превышение порогового уровня долговой нагрузки как повод избежать выплаты дивидендов.

В компании отметили, что "Газпром" по-прежнему ожидает, что средняя стоимость российского газа в Европе в текущем году будет на уровне около 133 долларов за 1 тыс. куб. м.

"Форвардные котировки по ценам на газ на нидерландском хабе TTF на конец года демонстрируют уровень около $160/тыс. куб. м., что существенно выше текущих спотовых цен (около $90/тыс. куб. м.). Это укладывается в наш текущий прогноз по средней цене поставок "Газпрома" в Европу около $133/тыс. куб. м в 2020 г.", - отметил представитель компании.