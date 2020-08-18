Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones понизился на 65,89 пункта (-0,24%), до отметки 27 779,02. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 7,80 пункта (0,23%) и оказался на отметке 3 389,79, едва не дотянув до рекордного показателя 3 393,52, зарегистрированного в феврале до начала пандемии. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 82,37 пунктов (0,74%), до отметки 11 212,09.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,75%, до $42,57 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,03%, до $2 013,70 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, "последние данные о ситуации в экономике внушают оптимизм, однако участники рынка испытывают неуверенность по поводу того, каким будет находящийся сейчас на рассмотрении в Конгрессе новый пакет мер по стимулированию экономики и каковы последствия усиления напряженности в отношениях межу США и Китая".

По мнению руководителя департамента портфельных инвестиций компании Hodges Funds Крейга Ходжеса, у участников рынка "не слишком много стимулов для того, чтобы проявлять активность".