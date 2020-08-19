"Известия": в России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Количество выявленных фальшивых банкнот достигло 19 тыс. в период с января по июнь 2020 года. Показатель увеличился впервые за последние два года. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику ЦБ.

Отмечается, что чаще всего мошенники подделывают крупные банкноты, в частности, номиналом 5 тыс. Так, за первое полугодие 2020 года было выявлено 14,7 тыс. таких купюр, что на 20% больше, чем за аналогичный период в предыдущие годы. Однако объем подпольно изготовленных банкнот достоинством в 1 тыс. и 2 тыс. сократился до 3,1 тыс. и 616 единиц соответственно. Продолжает снижаться и количество выявляемых в России фальшивых купюр иностранных государств. За шесть месяцев в 2018 и 2019 года было обнаружено 1,5 тыс. и 1,2 тыс. билетов, якобы выпущенных центральными банками зарубежных стран, а в этом году - 813 штук.

Уточняется, что в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего находят фальшивые деньги, меньше - на Дальнем Востоке.

В пресс-службе ЦБ РФ на просьбу "Известий" прокомментировать рост фальшивок заявили, что в целом уровень ненастоящих банкнот остается стабильно низким. В Центробанке добавили, что наряду с совершенствованием защиты банкнот, тестированием оборудования для их обработки и выявления подделок проводятся просветительские и обучающие мероприятия для населения и кассовых работников.

В пресс-службе регулятора также сообщили газете, что не располагают информацией о "географии" изготовления поддельных купюр.