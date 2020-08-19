Поезд Нижний Новгород - Великий Новгород возобновит ежедневное курсирование с 21 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Скорый поезд № 41/42 сообщением Нижний Новгород - Великий Новгород возобновит ежедневное курсирование на постоянной основе с 21 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Горьковской железной дороги.

"С 21 августа скорый поезд № 41/42 сообщением Нижний Новгород - Великий Новгород возобновит ежедневное курсирование на постоянной основе. С начала месяца ежедневные рейсы поезда были восстановлены временно в тестовом режиме. Ранее периодичность его курсирования была сокращена в связи со снижением пассажиропотока и ограничениями, которые действовали в субъектах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Поезд отправляется из Нижнего Новгорода в 16:25, прибывает в Великий Новгород на следующий день в 06:24, из Великого Новгорода отправляется в 21:20, прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 09:58.

Как отметили в пресс-службе, перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, в пути осуществляется уборка с использованием обеззараживающих средств. После отправления состава в рейс проводится бесконтактная термометрия всех пассажиров.