Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей модели X-Class

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 1 тыс. 62 автомобиля модели X-Class. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с января 2018 года по декабрь 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является некорректная информация по максимальным значениям нагрузки на крышу, которая содержится в руководстве по эксплуатации. В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм", - уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что на автомобилях, попадающих в программу отзыва, будет актуализировано руководство по эксплуатации.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.