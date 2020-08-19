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План по газификации регионов за три года выполнили лишь на 15%

План по газификации регионов РФ выполнен за три года лишь на 15% - Кудрин.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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