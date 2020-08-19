Доходы заместителей министра юстиции за 2019 год составили от 6 до 9,2 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доходы шести заместителей министра юстиции РФ за прошлый год составили от 6 до 9,2 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте министерства сведениях о доходах и имуществе.

Больше всех в прошлом году заработал Сергей Быстревский - 9,2 млн рублей. 25 февраля он был освобожден от должности указом президента. Денис Новак и Михаил Гальперин (уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека) заработали по 7,5 млн рублей. Новак был освобожден от должности 11 июня.

Доходы Али Алханова составили 7 млн рублей, Вадим Федоров заработал 6,9 млн рублей. Единственная женщина-заместитель Алиса Безродная задекларировала доход в 6 млн рублей.

Среди начальников региональных главных управлений больше всего заработал глава управления Минюста по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Михайловский - 5,8 млн рублей. За ним идет глава московского главного управления Максим Калашник - 4,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что министр юстиции, бывший вице-премьер Константин Чуйченко в 2019 году заработал 17,8 млн рублей. Он был назначен министром юстиции 21 января 2020 года. Сейчас у него 10 заместителей.