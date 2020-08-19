Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов до 1 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов с 21 августа до 1 сентября. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа. Сейчас в графике почти 60 рейсов.

Так 21 августа планируются вывозные рейсы и Еревана в Самару, и из Душанбе в Петербург и Краснодар, 22 августа - рейсы из Еревана, Ташкента и Душанбе в Москву, а также из Ташкента в Жуковский и из Еревана в Минеральные Воды. 23 августа - из Баку и Худжанда в Москву, из Бишкека в Новосибирск, также запланированы рейсы Хошимин - Владивосток и Душанбе - Санкт-Петербург.

На следующей неделе в понедельник, 24 августа, запланирована широкая программа рейсов: Из Еревана в Москву и Калугу, а из Душанбе отправятся сразу пять самолетов в течение дня: в Москву, Казань, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск. 25 августа также запланированы рейсы из Душанбе в Москву и Петербург, из Гюмри в Москву, из Еревана в Петербург, из Оша в Новосибирск.

В среду, 26 августа, будут выполнены вывозные рейсы в Москву из Ларнаки, Кишинева и Баку, в Новосибирск из Еревана и из Душанбе в Краснодар. На следующий день также планируется рейс в Москву из Ларнаки, а также рейсы Ереван - Москва, Худжанда - Москва, Душанбе - Екатеринбург. 28 августа запланированы рейсы из Токио, Кишинева, Душанбе в Москву, из Еревана в Ростов-на-Дону и Краснодар, а из Душанбе в Петербург.

29 августа запланировано всего три рейса: Баку - Москва, Ереван - Минеральные Воды, Душанбе - Санкт-Петербург.

30 августа - рейсы из Душанбе и Худжанда в Москву, из Душанбе в Екатеринбург и Новосибирск и из Бишкека в Новосибирск. В последний день августа ожидается выполнение рейсов из Еревана в Москву и Ростов-на-Дону, а также из Душанбе в Сургут и Санкт-Петербург.

1 сентября запланировано 5 рейсов: из Оша в Жуковский и в Новосибирск, из Бишкека также в Жуковский, из Душанбе в Екатеринбург и из Еревана в Москву.