Доходы заместителей министра просвещения за 2019 год составили от 3,9 до 10,2 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доходы семи заместителей главы Минпросвещения РФ за прошлый год составил от 3,9 до 10,2 млн рублей, следует из опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах и имуществе.

Больше всех заработал в 2019 году Виктор Басюк - 10,2 млн рублей. Доходы первого заместителя министра Дмитрия Глушко составили 8,6 млн рублей. Татьяна Васильева и Екатерина Толстикова задекларировали доход в 6,2 и в 5 млн соответственно.

Андрей Николаев за прошлый год заработал 4,9 млн рублей, Денис Грибов - 4 млн рублей. Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев задекларировал доход в 3,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения заработал за 2019 год более 2,6 млн рублей.