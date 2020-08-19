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Декларации о доходах чиновников

Доходы заместителей министра просвещения за 2019 год составили от 3,9 до 10,2 млн рублей

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения заработал за 2019 год более 2,6 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доходы семи заместителей главы Минпросвещения РФ за прошлый год составил от 3,9 до 10,2 млн рублей, следует из опубликованных на сайте ведомства сведениях о доходах и имуществе.

Больше всех заработал в 2019 году Виктор Басюк - 10,2 млн рублей. Доходы первого заместителя министра Дмитрия Глушко составили 8,6 млн рублей. Татьяна Васильева и Екатерина Толстикова задекларировали доход в 6,2 и в 5 млн соответственно.

Андрей Николаев за прошлый год заработал 4,9 млн рублей, Денис Грибов - 4 млн рублей. Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев задекларировал доход в 3,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения заработал за 2019 год более 2,6 млн рублей.

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РоссияДекларации о доходах чиновников
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