"Автоваз" объявил конкурс на название для новой модели Lada

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. "Автоваз" объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada, информацию об этом компания разместила на своих официальных страницах в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", - сообщили в "Автовазе".

Новое название должно соответствовать шести критериям: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом Lada, иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву "а", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице и латинице, а также быть благозвучным.

Итоги конкурса будут подведены через пять дней после его окончания.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.