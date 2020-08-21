В АТОР рассказали о загрузке туристических объектов на юге России на сентябрь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россияне забронировали порядка 60% туристических объектов на южных курортах России на сентябрь 2020 года. Об этом в пятницу сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью радиостанции "Вести FM".

"Бронирование на сентябрь очень активное, уже около 60% объектов [юга России] забронировано", - сказал он.

Горин добавил, что проблемой текущего сезона стало то, что определенные даты августа были отмечены нехваткой мест в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что летом на курортах Краснодарского края и Крыма отдохнули 4 млн россиян.