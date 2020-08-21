{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В АТОР рассказали о загрузке туристических объектов на юге России на сентябрь

Россияне забронировали порядка 60% из них, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россияне забронировали порядка 60% туристических объектов на южных курортах России на сентябрь 2020 года. Об этом в пятницу сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью радиостанции "Вести FM".

"Бронирование на сентябрь очень активное, уже около 60% объектов [юга России] забронировано", - сказал он.

Горин добавил, что проблемой текущего сезона стало то, что определенные даты августа были отмечены нехваткой мест в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что летом на курортах Краснодарского края и Крыма отдохнули 4 млн россиян.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрымДогузова, Зарина Валерьевна
ЦБ РФ продал валюту с расчетами 20 августа на 3,1 млрд руб.
Читать полностью