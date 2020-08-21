Торговые обороты российского бизнеса в июле выросли на 22%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тенденция к восстановлению торговых оборотов после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса наблюдается в июле 2020 года в российском бизнесе, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования Промсвязьбанка (ПСБ).

"За июль торговые обороты российского бизнеса выросли на 22% и превысили показатели марта, который отличался потребительской активностью, когда россияне, опасаясь ухудшения экономической ситуации на фоне распространения пандемии, активно закупали товары первой необходимости, бытовую технику и продукты", - отмечается в исследовании. Июльская динамика позволяет "делать выводы о тенденции к восстановлению розничной торговли и потребительской активности после коронакризиса".

Исследование проведено на основе данных по торговым оборотам 15 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ по торговому эквайрингу.

В июле наибольшие темпы роста также продемонстрировали продовольственные товары - торговые обороты в сегменте "Продуктовые магазины" выросли на 24% по сравнению с "докоронавирусным" мартом. Сфера "Салоны красоты" в июле показала скромный рост в 9%, что может быть связано как с более осторожным поведением людей из-за пандемии, так и продолжением режима удаленной работы во многих компаниях. Оказывает влияние на обороты индустрии красоты и затянувшийся дачный сезон, который многие россияне открыли еще в апреле в связи с режимом самоизоляции, уточняется в исследовании.

Небольшой рост на 4% в сфере "Техника" объясняется тем, что эта сфера в текущем году прошла уже две волны потребительского спроса. В марте, когда люди опасались роста курса доллара, и в апреле, когда переход на удаленный режим работы вызвал всплеск спроса на ноутбуки и офисную технику, которую покупали для выполнения работы из дома.

Падение в сегментах

По данным исследования, на фоне общей тенденции к росту оборотов самое большое падение показал сегмент "Аптеки" - минус 43%. Это обусловлено как сезонным фактором (летом респираторными заболеваниями болеют меньше), так и завершением ажиотажного спроса на маски и антисептики. Однако осенью можно ожидать роста оборотов данной сферы.

Не смог восстановить докоронавирусные обороты сегмент "Туризм" - минус 14% по сравнению с мартом 2020 года, что было ожидаемо на фоне действующих во многих странах ограничений на внешний туризм. Кроме того, многие отказываются от дальних поездок, пытаясь минимизировать контакты и риски заражения коронавирусной инфекцией, отмечается в исследовании.