В 10 городах России откроются бесплатные open-air кинотеатры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 организует бесплатные киносеансы под открытым небом в 10 крупных российских городах. Первые автокинотеатры откроются в Новосибирске и Красноярске 21 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Проект "Кинопарковки", в рамках которого любой желающий сможет приехать на автомобиле и посмотреть фильм на большом экране на открытом воздухе, пройдет в августе и сентябре. С 21 августа такая возможность будет у жителей Новосибирска и Красноярска, затем кинопарковки откроются в Воронеже, Липецке, Казани, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Иркутске и во Владивостоке.

Оператор оборудует большими экранами и стереосистемами трафиковые места и популярные площадки этих городов, чтобы людям было комфортно смотреть фильмы, сидя в своих автомобилях. Приехать на киносеанс сможет любой желающий, на мероприятие не нужно регистрироваться - можно просто приехать и занять любое свободное место.

Проект проходит при сотрудничестве с видеосервисом Wink от "Ростелекома". В рамках "Кинопарковок" зрители смогут посмотреть фильмы из подборки из более чем 50 фильмов, например драму "Быть Астрид Линдгрен", комедию "Невероятные приключения факира", мультфильм "Королевские каникулы", историческую киноленту "Подлинный Вермеер". Расписание сеансов доступно на сайте проекта.

Подобные проекты этим летом уже запускали несколько крупных компаний, но только в Москве. Так, в начале июля бесплатный автокинотеатр, рассчитанный на 100 машин, на парковке около станции метро "Филатов луг" открыл "Яндекс" при участии департамента транспорта Москвы. Тогда же на парковке рядом с ТЦ "Авиапарк" открылся open-air кинотеатр от Xiaomi, "Делимобиля" и "Связного". В начале августа ivi открыл гибридный кинотеатр (как для зрителей на автомобилях, так и без) на территории московского дизайн-завода "Флакон".