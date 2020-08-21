ЦБ выявил новые формы мисселинга в работе финансовых организаций

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России выявил ряд новых недобросовестных практик в финансовых организациях при работе с клиентами (мисселинг). Так, в ряде случаев компании не информируют клиентов обо всех особенностях финансовых продуктов при подписании договора, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России обращает внимание, что сотрудники офисов финансовых организаций не информируют клиентов обо всех дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты, сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются в том числе получать услуги, о которых не подозревают. Регулятор напоминает финансовым компаниям о необходимости знакомить клиентов со всем пакетом документов до использования электронной подписи (кода)", - указано в сообщении.

Помимо этого, ЦБ выявил случаи неполного разъяснения принципа работы договора накопительного страхования жизни (НСЖ). Так, в некоторых случаях граждане не были проинформированы о необходимости ежегодного внесения платежей. В результате страховщик расторгал договор, а клиент терял внесенные ранее деньги.

Вместе с этим регулятор отмечает, что подобные практики не носят массовый характер, их доля в общем количестве финансовых операций невелика.

Тем не менее Банк России рекомендует финансовым организациям дополнительно связываться с клиентом по телефону для уточнения того, насколько он понимает особенности и риски приобретенного им продукта. Гражданам регулятор советует перед подписанием договора внимательно ознакомиться со всеми предложенными документами и задавать представителю финансовой организации интересующие вопросы.