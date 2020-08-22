Индия отменила тендер на производство 44 скоростных поездов

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /ТАСС/. Индия отменила объявленный ранее международный тендер на изготовление 44 скоростных поездов, в ближайшее время будет объявлен новый тендер в соответствии с программой "Делай в Индии". Об этом сообщило в субботу индийское министерство железных дорог на своей странице в Twitter.

"Тендер на изготовление 44 полускоростных поездов (так в Индии называют поезда со скоростью до 200 км/ч - ТАСС) отменен. Новый тендер будет объявлен в течение недели", - отмечает ведомство. Министерство указывает, что в новом тендере предпочтение будет отдано государственной программе "Делай в Индии".

Хотя ведомство не называет причины отмены тендера, телеканал NDTV указывает, что это решение будет особенно болезненным для Китая, поскольку единственным иностранным претендентом в этом тендере была китайская компания CRRC Yongji Electric Company, которая основала в Индии совместное предприятие.

Отношения между Индией и Китаем обострились после того, как в начале мая в горной пограничной области Ладакх произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских военнослужащих. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.