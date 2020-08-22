Руководители цифровой трансформации подготовят планы по внедрению ИИ в ведомства

МОСКВА, 22 августа./ТАСС/. По итогам стратегической сессии по искусственному интеллекту (ИИ), которая прошла 22 августа, руководители цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти разработают планы мероприятий по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей и 12 сентября представят их на рассмотрение в Минкомсвязь. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать дорожные карты по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей. Кроме того, в федеральном проекте "Искусственный интеллект" правительство предусмотрит меры поддержки отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. Среди таких мер - поддержка стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных внедрений отечественных решений", - прокомментировал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Приоритетными отраслями станут сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и транспорт, при этом технологию предполагается интегрировать и в деятельность всех федеральных министерств и ведомств. А также в новом федеральном проекте предусматриваются "меры по поддержке стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных внедрений отечественных решений, поддержка научных исследований, подготовки кадров и разработка дата-сетов".

Сессия прошла на площадке Корпоративного университета Сбербанка, в ней приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В 2019 году Россия приняла национальную стратегию развития искусственного интеллекта. В соответствии с поручением президента будет утвержден самостоятельный федеральный проект "Искусственный интеллект", сейчас он проходит финальную стадию согласования.