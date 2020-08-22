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Поезд Санкт-Петербург - Адлер будет ходить через Волгодонск с 11 сентября

Сообщение будет регулярным

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 августа. /ТАСС/. Первый с 2016 года поезд сообщением Санкт-Петербург - Адлер осуществит заход в город Волгодонск Ростовской области 11 сентября 2020 года. Сообщение будет регулярным, сообщил журналистам в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе посещения Волгодонска.

"Четыре года назад ветка между Морозовском и Волгодонском "умерла". Теперь это работает. Это позволяет нам развивать внутрирегиональные перевозки, электрички. <...> Но в то же время шел разговор о необходимости пассажирских перевозок между Волгодонском и различными городами нашей страны. В июне с руководством РЖД мы обсуждали эту проблему, обещали, что до конца сентября поезд начнет ходить. Это поезд Санкт-Петербург - Москва - Волгодонск - Адлер. Первый поезд, по информации СКЖД, пойдет 11 сентября текущего года", - сообщил Голубев.

Ранее в июне Голубев на своей странице в Instagram сообщал, что поезда дальнего следования вновь смогут ходить через Волгодонск, движение через который было приостановлено в 1997 году. Для этого проведены восстановительные работы на участке железной дороги, затем возобновлено движение пригородных поездов.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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