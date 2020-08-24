"Ъ": правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проект сухогрузного района морского порта "Тамань" планируется исключить из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документы к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту.

По данным издания, в документах говорится, что "реализация мероприятия остановлена, инициировано исключение из федерального проекта". Проект сухогрузного района морского порта Тамань за 183 млрд руб. исключат из КПМИ.

В Росморпорте "Коммерсанту" подтвердили, что Минтранс поддержал исключение проекта из КПМИ. "Проблема заключается в отсутствии грузовой базы и заинтересованных инвесторов. В частности, в связи со сложившейся ситуацией на внешних рынках и отсутствием грузопотока такие крупные компании, как АО "СУЭК" и АО "УК Кузбассразрезуголь", отложили рассмотрение участия в проекте", - сообщили изданию в ведомстве. Там также отметили, что всегда готовы поддержать частных стратегических инвесторов в этом проекте, "но на данном этапе таких организаций нет".

По данным газеты, из КПМИ, кроме Тамани, планируется исключить угольный терминал "Север" стоимостью 21,6 млрд руб. и строительство зернового терминала в порту Зарубино за 62,5 млрд руб.

В Минвостокразвития газете сообщили, что информация об исключении этих проектов из КПМИ не поступала. Там также добавили, что, скорее всего, ведомство выступит против этого. В Минтрансе "Коммерсанту" пояснили, что решение по исключению проектов из КПМИ еще не принято. По данным издания, из документов следует, что пока инвесторы не подтверждают намерения, а вопросы с землей не решены.