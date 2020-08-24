"Ъ": ЦБ выявил новый способ хищения средств через систему быстрых платежей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России раскрыл уязвимость в мобильном банке одной из кредитных организаций, с помощью которой мошенники могли получить доступ к счету клиентов. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Согласно материалам издания, злоумышленник запустил мобильное приложение в режиме отладки, выполнив авторизацию как реальный клиент и запросив перевод средств в другой банк. Перед совершением перевода заменил номер своего счета на номер счета клиента этот банка.

"Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена", - прокомментировали в регуляторе. Названия банка в ЦБ не раскрыли.

В Национальной Системе Платежных Карт (НСПК), которая выступает операционным платежным клиринговым центром системы быстрых платежей, уточнили, что в ПО системы уязвимостей не выявлено, но "была обнаружена локальная проблема в программном обеспечении, разработанном для одного конкретного банка".

В документе от ФинЦЕРТ также отмечалось, что номера счетов жертв были получены перебором в ходе успешной атаки по использованию недокументированной возможности API (программного интерфейса приложения) дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

О системе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На данный момент к СБП подключены все крупнейшие кредитные организации России - более 70 банков.