Оформление ипотеки онлайн: 8 советов

Весной 2020 года серьезно изменились и образ жизни, и потребительское поведение граждан. Многие бизнес-процессы ушли "в сеть", значительно выросли платформы по проведению онлайн-конференций, доставки товаров и еды. Рынок недвижимости тоже пережил небольшую революцию: услуги, которые раньше требовали личного присутствия покупателя, теперь доступны в интернете. Нововведения прижились: по данным сервиса "ДомКлик", в период пандемии число онлайн-заявок на ипотеку Сбербанка в Московском регионе достигло почти 90% от всех.

В связи с этим ТАСС и "ДомКлик" от Сбербанка подготовили 8 советов о том, как безопасно и быстро купить квартиру, а также оформить ипотеку, практически не выходя из дома.

Поиск жилья

Посмотреть варианты квартир или домов удобно на сайте или в мобильном приложении "ДомКлик". Можно использовать стандартные фильтры (по местоположению, метражу, цене, количеству комнат и т. д.), подобрать жилье по году постройки или даже выбрать определенный жилой комплекс или застройщика. В результатах поиска вам не только выдадут доступные квартиры, но и предложат рассчитать ипотеку на выбранный вариант жилья. Кроме того, вы сможете узнать, насколько адекватную цену выставил продавец, воспользовавшись услугой "Рыночная стоимость недвижимости": на основе данных из ипотечных сделок Сбербанка и списка ранее проданных квартир в этом доме и районе вы получите отчет с рыночной ценой выбранной квартиры от "ДомКлик", а также максимальную и минимальную цену. Это поможет определиться с бюджетом, найти подходящий вариант и аргументированно торговаться с продавцом.

Услуга "Рыночная стоимость недвижимости" платная.

Онлайн-просмотр жилья

Все больше продавцов сейчас предлагают услугу дистанционного просмотра жилья. Это можно сделать и на "ДомКлик". Причем простыми фотографиями или видео в объявлении дело не ограничивается: потенциальный покупатель может договориться с продавцом о видеозвонке и посмотреть все в деталях: состояние коммуникаций, стен и пола, вид из окна и даже лестничную клетку.

Выбор ипотеки

Выбрать подходящую программу ипотеки и подать на нее заявку тоже можно онлайн. Ипотечный калькулятор позволяет как рассчитать сумму доступного для вас кредита, так и увидеть скидки, на которые вы можете рассчитывать, - причем большинство из них суммируется. Возникшие вопросы можно задать в отдельном чате. Заявка на получение ипотеки подается онлайн - через личный кабинет на "ДомКлик", приезжать в банк, чтобы узнать, одобрили вашу заявку или нет, не нужно. Решение банка вы получите онлайн, большинство клиентов узнают его в день подачи заявки. Также на "ДомКлик" есть возможность онлайн-одобрения недвижимости - отправить квартиру на одобрение в Сбербанк можно с сайта или через приложение. Достаточно нажать в объявлении о продаже кнопку "Купить в ипотеку", отправить заявку на покупку квартиры и получить подтверждение от продавца о готовности к сделке.

Электронная регистрация жилья

Для официального подтверждения права собственности на ваше жилье его нужно зарегистрировать в Росреестре. Когда-то вся процедура занимала месяц. Сейчас в среднем - четыре рабочих дня, а в Ивановской и Новосибирской области и того меньше - 100 минут. Ездить в Росреестр и даже в МФЦ уже не нужно. Весь процесс происходит в Сбербанке в тот же день, в который вы оформляете сделку.

В услугу "Электронная регистрация" входит оплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности, выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для всех участников сделки, все взаимодействие с Росреестром, включая отправку документов в электронном виде и сопровождение регистрации.

Цена услуги варьируется в зависимости от типа жилья и от региона, где регистрируется сделка. Доступна услуга только для граждан России. Воспользоваться ей могут и те клиенты, которые покупают жилье за собственные средства без ипотеки. Электронная регистрация распространяется практически на все виды жилья. Исключение - сделки с залоговой недвижимостью, сделки с несовершеннолетними участниками, а также жилье, купленное по военной ипотеке.

Оформление сделки

На сайте "ДомКлик" доступна услуга "Сделка под ключ". Даже если вы не берете ипотеку в Сбербанке или нашли жилье на другом сайте, вы можете оформить сделку с помощью этого сервиса, сэкономив на услугах риелтора и нотариуса. Вам нужно будет оставить заявку и загрузить документы. "ДомКлик" запросит выписку из ЕГРН, изучит историю переходов права собственности, проверит обременения и участников сделки. После этого юристы составят договор купли-продажи в интересах сторон и на основании рекомендаций Росреестра. В офис Сбербанка вам нужно будет приехать только один раз, чтобы положить деньги на специальный счет и подписать договор купли-продажи квартиры. После этого специалисты "ДомКлик" отправят документы на регистрацию в Росреестр, а затем после регистрации банк перечислит деньги продавцу. Документы, подтверждающие регистрацию перехода права собственности, вам и продавцу пришлют на электронный адрес. Стоимость услуги "Сделка под ключ" зависит от региона.

Обслуживание ипотеки

Практически все, что связано с обслуживанием ипотеки, не требует специальных визитов в банк. Речь идет не только о выплате самого кредита - это уже давно можно делать онлайн. В личном кабинете "ДомКлик" вы сможете продлевать все виды необходимых документов, в том числе страховку, получать необходимые справки и выписки - в Пенсионный фонд, для налогового вычета, о получении материнского капитала, об остатке кредита. И все это без поездок в банк.

Налоговый вычет

Если вы оформляли ипотеку Сбербанка, то получить вычет можно с помощью сервиса возврата налогов в личном кабинете "ДомКлик".

Главное преимущество сервиса в том, что вам не придется собирать полный пакет документов для налоговой. Все нужные данные по недвижимости формируются автоматически из архива банка. От вас потребуется лишь справка 2-НДФЛ.

Специалисты "ДомКлик" заполнят за вас налоговую декларацию, и все, что вам нужно будет сделать, - загрузить ее на сайт Федеральной налоговой службы, отправить по почте или занести лично в налоговую инспекцию. Услуга платная. Налоговый вычет будет перечислен на ваш счет, неважно, открыт он в Сбербанке или другом банке.

Снятие обременения

Вы выплатили ипотеку и теперь можете распоряжаться квартирой по своему усмотрению, больше не спрашивая разрешения банка, если захотите ее продать или сдать. Но для этого нужно будет уведомить государство о том, что на квартире нет обременения, - то есть о том, что она больше не в залоге у банка. Вам даже не нужно подавать заявку для получения этой услуги. В течение двух дней после погашения ипотеки в Сбербанке вам придет СМС-уведомление о запуске процедуры снятия обременения и ссылка на личный кабинет. В нем вы сможете отслеживать, как идет процесс. Вся процедура занимает около 30 дней. Когда обременение будет снято, вам придет СМС-уведомление.

Найти подробные условия ипотечного кредитования ПАО Сбербанка, рассчитать ипотеку и подать заявку онлайн можно на сайтах sberbank.ru и DomClick.ru