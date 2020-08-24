Бумаги Intel стали самыми популярными среди акций компаний из США на Мосбирже

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бумаги Intel стали самыми популярными в первый день торгов акциями компаний из США на Московской бирже, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова передает пресс-служба банка.

"Самыми популярными акциями компаний по объему торгов, как на рынке, так и среди клиентов Сбербанка, стали: Intel, Boeing и NVIDIA", - пояснил он.

Согласно данным торговой площадки, объем торгов на 20:40 мск бумаг Intel составил около 63 млн рублей, на втором месте оказались акции компании Boeing (около 53 млн рублей), на третьем - NVIDIA (около 44 млн рублей).

Объем сделок с иностранными акциями в первый день торгов на Московской бирже в рамках основной торговой сессии составил 349 млн рублей, также отметил Попов.

В понедельник Московская биржа запустила торги иностранными акциями из фондового индекса S&P 500. На первоначальном этапе доступными стали акции 19 компаний, в том числе Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, Boeing, Visa и Mastercard. Торги акциями американской компании Apple на российской площадке начнутся с 7 сентября в связи с процедурой дробления акций.