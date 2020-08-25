Рост промышленного производства в Карелии за семь месяцев составил 121,8%

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 августа. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Карелии за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8% при среднероссийском показателе в 95,8%. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"За семь месяцев этого года индекс промышленного производства в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%. По России эта цифра ниже - 95,8%. По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства", - говорится в сообщении.

Наиболее показательные положительные изменения произошли в сфере добычи полезных ископаемых. За счет увеличения производства АО "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь") прирост составил 147,3%. Индекс в области производства напитков вырос до 184,7% - объем выпуска продукции увеличила компания ООО "АлкоВорлд". Также рост показало пищевое производство, в том числе мясных полуфабрикатов, рыбопереработки и колбас - всего на 36,9%.

Индекс 104,2% - показатель в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом, паром, кондиционировании воздуха. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений прирост составил 113,8%.

Благодаря расширению производства филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" и инженерным центром пожарной робототехники "ЭФЭР" производство машин и оборудования в Карелии увеличилось на 23,5%. На 5,4% выросли объемы обработки древесины и изготовления деревянных изделий, в основном за счет пиломатериалов. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, показать положительные результаты на фоне пандемии коронавируса удалось за счет того, что в регионе даже во время строгих ограничений в экономике власти не останавливали работу крупных предприятий.

"В апреле-мае экономика работала в условиях жестких мер ограничения, но мы не останавливали ни производство, ни стройки. По сравнению со всей страной в республике раньше заработал производственный бизнес, открылись торговые центры, запустили сферу туризма, общепита. Рост промышленного производства и рост розничного товарооборота по ряду позиций нам необходимо сохранить в ближайшие месяцы", - приводит слова Парфенчиков пресс-служба.