Datsun отзывает в России более 93 тыс. автомобилей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" - официальный представитель марки Datsun в России - отзывает 93 тыс. 373 автомобиля моделей on-DO и mi-DO. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры", - отметили в Росстандарте.

По данным ведомства, это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира. "В этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что в таком случае металлические осколки могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы", - добавили в Росстандарте.