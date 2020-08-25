GDR Mail.ru Group на Мосбирже выросли на 7,4%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group на Московской бирже выросла на 7,4% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте достигая 2 344,8 рубля за бумагу, следует из данных торговой площадки на 15:15 мск.

Котировки Mail.ru Group растут в отсутствие корпоративных новостей.

По данным на 15:25 мск, бумаги компании торговались на уровне 2 329 рублей за штуку (+6,7%). В то же время ГДР Mail.ru Group на Лондонской бирже росли на 5,8% - до $31,1 за бумагу.

В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), китайская Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.