Ленинградскую область и Петербург могут связать трамвайной линией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области обсуждает проект строительства линии легкорельсового трамвая до Санкт-Петербурга. Инициативу строительной компании "Арсенал" рассмотрели на совещании с заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству Михаилом Москвиным во вторник.

"Компания "Арсенал" предлагает проект строительства легкорельсового трамвая в Мурино от метро "Девяткино" через [поселок] Бугры, предположительно, до станции метро "Парнас". Планы застройщика обсуждали сегодня на совещании у зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина. Надо решить два главных вопроса - примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аппарата Москвина, обсуждается второй вариант маршрута - до станции метро "Проспект Просвещения".

Официальный представитель Дирекции транспортного строительства (подведомственна комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) рассказал агентству, что вопросы коллег из администрации Ленинградской области прорабатывают специалисты. Концепция, представленная девелопером, также предусматривает увеличение жилой застройки в Буграх.