Два обломка Сихотэ-Алинского метеорита продали на аукционе в Нью-Йорке

За $17,5 тыс. ушел с молотка железо-никелевый метеорит причудливой формы весом 8,1 кг, покрытый темной окалиной с редкими светлыми проблесками, ранее находившийся в экспозиции "Коллекции метеоритов Малковича" в Нью-Йорке. Как считают эксперты, этот обломок - часть внешней поверхности метеорита общей массой около 100 тонн, разрушившегося в атмосфере в районе поселка Бейцухе Приморского края и выпавшего железным дождем на площади около 35 кв. км. Второй обломок этого же метеорита массой 1,3 кг продан за $13,5 тыс.

По оценкам экспертов, небесное тело, получившее впоследствии название Сихотэ-Алинского метеорита, примерно 320 млн лет назад откололось от более массивного тела, сформировавшегося 4,5 млрд лет назад и находившегося между орбитами Марса и Юпитера. При входе в атмосферу метеорит разрушился на высоте примерно 6 километров. Звук взрыва был слышен на расстоянии 300 км, в атмосфере в течение нескольких часов сохранялся более чем 30-километровый след дыма от сгоравших в атмосфере частиц. При падении на землю обломков образовалось около 200 кратеров, самый крупный из которых имел диаметр 26 метров. Как отмечается на сайте аукционного дома Christie's, эти обломки - "часть крупнейшего метеоритного дождя, обрушившегося на Землю, возможно, с момента зарождения цивилизации".