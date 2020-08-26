"Ъ": Сбербанк и S7 внедряют систему продаж билетов на блокчейн-платформе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сбербанк совместно с авиакомпанией S7 внедряет систему продажи авиабилетов для корпоративных клиентов с использованием блокчейн-платформы, смарт-контрактов и, впервые в стране, виртуальных токенов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей компаний.

Уточняется, что S7 стала первой компанией, воспользовавшейся платформой для расчетов с контрагентами. На недавно запущенной блокчейн-платформе Сбербанка она разместила свое блокчейн-приложение по покупке билетов. Теперь агенты по продаже билетов S7, у которых есть счета в Сбербанке, смогут мгновенно производить расчеты через смарт-контракты с помощью токенов. В случае с авиабилетами скорость расчетов по сделке увеличится с десяти дней при стандартной процедуре (письма, сверка, перевод средств) до 20 секунд.

Как сообщает "Коммерсантъ", новая схема не предполагает наличие авансов и банковских гарантий. Деньги со счета агента токенизируются и передаются продавцу по алгоритмам, записанным в смарт-контракте. Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчетном счете клиента необходимой суммы денег. Токены будут привязаны к реальным счетам клиентов.

Зампред правления Сбербанка Анатоли Попов отметил, что в банке сделали платформу и предоставили технологию, которая "позволяет любым компаниям разрабатывать свои блокчейн-приложения и создавать смарт-контракты".

Услуга будет доступна в сентябре. Отмечается, что авиакомпания S7 осваивает блокчейн давно, в июле 2017 года S7 совместно с Альфа-банком провели первую в мире продажу авиабилета через эту технологию. В январе-июле 2020 года блокчейн-платформе компании уже удалось достигнуть уровня годового оборота 2019 года - 1,5 млрд руб.