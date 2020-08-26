В концерне Ростеха сообщили о новых видах кибермошенничества в пандемию

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Число кибератак во время пандемии значительно выросло из-за распространения удаленного режима работы, при этом мошенники начали использовать и новые способы, сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Владимир Кабанов.

"Если раньше киберпреступники стремились проломить защиту предприятий или частных лиц, то теперь появился новый метод, связанный с пандемией - это скидки, различные предложения по защите от вируса, покупке лекарств и так далее. Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них "сливают" информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение", - пояснил он.

По словам Кабанова, злоумышленники стали более изощренно применять возможность фишинговых ссылок, подменять сайты, использовать домены больших компаний для рассылки спам-сообщений и вирусных программ.

При этом он отметил, что многие сотрудники на "удаленке" стали использовать сети общего доступа на корпоративных ноутбуках, а на домашних компьютерах не всегда следили за наличием антивирусной базы или ее своевременным обновлением.

"Автоматика" разрабатывает системы и комплексы для обеспечения защиты информации, проектирует и выпускает технические средства и системы защищенной связи.