Отели и рестораны начали заказывать столько же продуктов, сколько до пандемии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рестораны и отели восстановили допандемический уровень заказов на доставку продуктов и товаров повседневного спроса после падения спроса в 3-6 раз в апреле - мае этого года, говорится в сообщении сервиса доставки продуктов igooods .

"Заказы продуктов из гипермаркетов в b2b-сегменте в денежном выражении вернулись на уровень, который был до введения ограничительных мер. Основные драйверы роста - офисы и сегмент HoReCa: на них приходится более 80% заказов", - отмечают в компании.

В феврале доля заказов корпоративных клиентов в денежном выражении составляла 10% от общего оборота компании. В первом полугодии 2020 г. выручка сервиса выросла в 3,4 раза, до 4,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле доля заказов значительно сократилась: сотрудники перешли на удаленный режим работы, при этом заказы от физических лиц выросли в несколько раз. Так, максимальное падение заказов в мае - более чем в 6 раз в денежном выражении по сравнению с февралем, в апреле - в 3,6 раза.

Структура заказа у кафе и ресторанов отличается от привычной корзины физических лиц: отели заказывают бумажные полотенца и туалетную бумагу, чай, кофе и сладости, а кафе и рестораны - рыбу, креветки и мраморное мясо, сыры и деликатесы, свежие овощи и фрукты, зелень, кисло-молочную продукцию. "В прошлом году большинство b2b заказов приходилось на Москву и Санкт-Петербург. В этом году появились региональные корпоративные клиенты в нескольких городах: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Барнауле и Омске. В офисы обычно заказывают фрукты, печенье, батончики злаковые, йогурты, молоко, чай, сахар, хозтовары. Компании могут заказывать 2-3 раза в неделю (чаще по понедельникам, средам и пятницам), а частные клиенты - 2-4 раза в месяц по выходным. Средний чек среди юридических лиц - 5000-5600 руб.", - сообщили в igooods.