ФАС до конца года предпримет очередной шаг для снижения тарифов на роуминг в Крыму

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России к концу года планирует предпринять очередные меры для снижению абонентских тарифов на роуминг в Крыму, сообщила в ходе прямой линии начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

По словам Заевой, полтора года назад ФАС выдала предписание оператором связи и те снизили тарифы в 10 раз на услуги связи в роуминге для абонентов, которые прибывают в Крым. Понимая, что компании не могут продолжать резко снижать цены на услуги роуминга на полуострове, ФАС разработала многоступенчатую процедуру - так называемый принцип справедливого роуминга, когда по очереди снижаются то оптовые, то абонентские цены. "В течение нескольких лет у нас такая очередность, либо с помощью антимонопольного дела, либо без его помощи. Мы рассчитываем, что до конца этого года мы сделаем очередной шаг, который будет способствовать дальнейшему снижению абонентских тарифов", - добавила представитель ФАС.

Что касается вопроса отмены роуминга в Крыму в целом, то это уже вопрос не экономики, а техники, подчеркнула Заева. "Заставить оператора построить сети везде мы не можем, в этом нет технической и экономической целесообразности. Поэтому если говорить о том, когда появится техническая возможность отменить роуминг в Крыму, то когда у операторов появится техническая возможность взять спектр и построить сеть, они это сделают", - пояснила она.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании "К-Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".