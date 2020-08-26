Индексы РТС и Мосбиржи в среду выросли на 0,48-0,76%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские индексы после неуверенной утренней динамики к окончанию дневной сессии в среду сместились в зону положительных значений. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,76%, до 3051,97 пункта, а РТС - на 0,48%, до 1273,24 пункта.

"Рост цен на сырье и слабость рубля обеспечили поддержку акциям экспортеров. Нефть торгуется выше $46 на фоне закрытия нефтяных объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана, уже приостановлено 84% добычи черного золота в регионе. Рост на иностранных площадках между тем замедлился - инвесторы ждут порцию свежих драйверов", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Также на внутренний инвестиционный фон повлияло успешное размещение Минфином ОФЗ-ПК на 85,2 млрд руб. при рекордном спросе 297,4 млрд руб., добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Важно отметить, что, несмотря на глобальную тенденцию роста ставок долгового рынка, Министерство финансов значимо не отклоняется от анонсированных ранее планов нарастить объем заимствований в 2020 году в два раза по сравнению с первоначальным планом. При этом уже в ближайшие кварталы возможным представляется рост доли нерезидентов в сегменте ОФЗ с текущего уровня (порядка 32%) до 38-50%", - сказал эксперт.

Что касается российской валюты, рубль в среду снова слабеет. Так, доллар к рублю на 19:05 мск вырос на 0,42%, до 75,64 руб., евро - на 0,17%, до 89,33 руб. "Большое значение сейчас имеют страхи по поводу белорусского "бумеранга" - политическая нестабильность Минска теоретически способна срикошетить по деловой репутации Москвы, и это пугает рынки капитала. Помимо прочего, все валюты развивающихся экономик сейчас под давлением, вниз их тянут турецкая лира и белорусский рубль", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах роста остаются бумаги предприятий ТЭК: "Лукойл" (+1,16%), "Роснефть" (+1,13%), "Сургутнефтегаз" (+3,37%). "Рост цен на нефть в текущий сезон ураганов, возможно, будет значимо более устойчивым, чем в среднем в историческом периоде, учитывая монетарный пакет стимулов и сделку ОПЕК", - полагает Александр Осин.

Также по-прежнему подрастают акции "М.Видео" (+2,04%). "Сначала ключевым драйвером были корпоративные новости, а затем подключился эффект толпы, - считает Анна Бодрова. - C 27 июля бумага ретейлера выросла с 443,5 руб. до 583,7 руб. Эта тенденция может продлится до исхода лета".

Слабость к концу торгов продемонстрировали акции "Яндекса" (-0,89%) и ГДР TCS (-0,9%).

Прогноз на четверг

С учетом поддержки со стороны сырьевого сегмента и на фоне роста американского фондового рынка шансы роста российского фондового сегмента завтра вновь преобладают, считает Александр Осин. "Однако повышение рисков под влиянием июльских протоколов сессии ФРС по-прежнему сохраняет для "быков" угрозу смены рыночных настроений к концу недели", - добавил он.

В четверг в фокусе рынка будет оценка американского ВВП за второй квартал, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, а также два события в США: Дональд Трамп выступит на съезде Республиканской партии, а глава ФРС Джером Пауэлл - на ежегодном экономическом симпозиуме ФРБ Канзас-Сити, пояснил Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3025-3075 пунктов, курс рубля к доллару - 75-76,5 руб.

Целевые диапазоны завтрашнего закрытия "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3020-3075 пунктов, 74,75-76,40 руб. и 88,40-90,25 руб. за доллар США и евро соответственно.