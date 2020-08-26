Эксперт: бюджетное послание Голубева получит продолжение в региональных программах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Бюджетное послание, с которым в среду выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев, найдет отражение в региональных программах, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В среду Голубев на заседании правительства Ростовской области выступил с бюджетным посланием, определив ряд приоритетов при подготовке бюджета региона на новый трехлетний период. Власти намерены сохранить социальную направленность документа. В частности, глава региона заявил о расширении практики оказания помощи малоимущим гражданам через механизм социального контракта, о переходе от заявительной к постоянной модели ухода за пожилыми людьми. Кроме того, власти региона намерены сохранить региональный материнский капитал, существующие субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, продолжить модернизацию здравоохранения.

"Как правило, бюджетное послание - это заявление нового губернатора, недавно избранного. А здесь мы имеем дело с большим социальным вектором действующей власти, как с некой сменой парадигмы, - сказал ТАСС Кирьян, комментируя инициативы губернатора Ростовской области. - Будут очерчены те приоритеты, которые заявлены либо как часть нацпроектов, либо как часть региональных программ. Это все социальные и в том числе медицинские проекты. По ним будут установлены не только сроки, но и приоритеты, как уже озвученные количественные характеристики по новым онкоцентрам. Акцент будет сделан на чем-то, что осязаемо, видно и понятно".

По словам эксперта, бюджетное послание ростовского губернатора актуализирует вопросы социальной поддержки, повышает значимость социальной повестки. "Продемонстрировано, что он [бюджет] социально ориентирован. Не только на демографию, как можно было ожидать, но в том числе и в части здравоохранения, в части социальных выплат и их сохранения и в части переориентирования бюджета на поддержку граждан, что в текущем и следующем годах очень актуально в силу понятных причин", - отметил Кирьян.

По словам собеседника, изменения также затронут работу финансового блока регионального правительства. "Думаю, финансовый блок будет больше ориентирован на инвестиционную составляющую, чтобы был приток и рост налоговой базы в регионе, потому что ему надо более четко и широко исполнять социальные обязательства. Можно не менять людей, можно поменять ориентиры", - сказал Кирьян.