{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росимуществе заявили о необходимости разделения госполитики и корпоративного управления

По словам заместителя руководителя Росимущества, такой подход поддерживается Минфином России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Необходимо разделение процесса формирования государственной политики и процесса корпоративного управления акционерными обществами в соответствующей отрасли. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Алексей Павлов, слова которого приводятся в материалах Счетной палаты РФ.

"Для эффективной реализации государством прав акционера необходимо четкое разделение процесса формирования государственной политики в соответствующей отрасли и процесса корпоративного управления акционерными обществами. Такой подход поддерживается Минфином России. В настоящее время собираются мнения отраслевых министерств и ведомств", - сказал замруководителя Росимущества.

По его словам, Росимущество совместно с Минфином работает над созданием цифровых методов контроля исполнения поручений президента РФ и правительства, проведением корпоративных мероприятий хозяйственных обществ, проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний.

Теги
Россия
Счетная палата выявила системные проблемы в управлении организациями с госучастием
В ведомстве также заявили, что деятельность 550 организаций с госучастием непрозрачна для государства
Читать полностью