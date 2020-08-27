В Росимуществе заявили о необходимости разделения госполитики и корпоративного управления

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Необходимо разделение процесса формирования государственной политики и процесса корпоративного управления акционерными обществами в соответствующей отрасли. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Алексей Павлов, слова которого приводятся в материалах Счетной палаты РФ.

"Для эффективной реализации государством прав акционера необходимо четкое разделение процесса формирования государственной политики в соответствующей отрасли и процесса корпоративного управления акционерными обществами. Такой подход поддерживается Минфином России. В настоящее время собираются мнения отраслевых министерств и ведомств", - сказал замруководителя Росимущества.

По его словам, Росимущество совместно с Минфином работает над созданием цифровых методов контроля исполнения поручений президента РФ и правительства, проведением корпоративных мероприятий хозяйственных обществ, проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний.